Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra Wilder Echavarría y Margarita Contreras. Crédito: Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín

Medellín, Antioquia

La Personería Distrital de Medellín formuló pliego de cargos contra Wilder Wiler Echavarría Arango, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), y Margarita Contreras Ospina, exsubgerente de Ejecución de Proyectos de la entidad, por presuntas irregularidades relacionadas con la modificación de un contrato del Proyecto Vial Carabobo Norte.

Según el organismo de control, Echavarría Arango habría intervenido en la actividad contractual desconociendo los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación pública.

El reproche disciplinario está relacionado con la Ampliación No. 2 y Adición No. 2 al Contrato de Obra Pública AP 3302-502-2021, suscritas el 6 de junio de 2022. Con estas modificaciones se prorrogó el plazo de ejecución y se comprometieron recursos adicionales de la EDU para continuar con el proyecto.

La Personería señala que, antes de ampliar el contrato y comprometer nuevos recursos públicos, debía verificarse la viabilidad técnica, jurídica y operativa de la actuación contractual, de acuerdo con el Manual de Contratación de la EDU.

También formularon cargos a exsubgerente

En el caso de Margarita Contreras Ospina, la Personería cuestiona su intervención durante la etapa preparatoria de la modificación contractual.

De acuerdo con el organismo de control, la entonces subgerente de Ejecución de Proyectos emitió la viabilidad técnica y el aval funcional a la justificación y procedencia de la ampliación y adición del contrato, pese a que, según el pliego de cargos, no estaban plenamente acreditadas las condiciones técnicas, prediales y ambientales necesarias para ejecutar el denominado Tramo 1B del Proyecto Vial Carabobo Norte.

La Personería considera que esta actuación habría desconocido igualmente el principio de planeación que debe regir la contratación de las entidades estatales.

El proceso disciplinario pasará ahora al área de Decisión Disciplinaria, donde continuará la etapa de juzgamiento y se garantizará el debido proceso a los dos exdirectivos.