Grupo Aval anunció el cierre financiero para la Cárcel Metropolitana de Medellín

¿De qué se trata y qué se busca con este proyecto?

Medellín

El proyecto contempla la construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura carcelaria, con un modelo híbrido que incorpora altos estándares de calidad y mantenimiento integral. Esta iniciativa busca fortalecer la prestación de servicios públicos esenciales, mejorar la capacidad institucional del Estado y promover una gestión más eficiente y digna de la infraestructura penitenciaria

La operación, por un monto de $215.000 millones, fue financiada en su totalidad por Banco de Occidente y Banco de Bogotá, con la asesoría financiera de Aval Banca de Inversión, consolidándose como una transacción 100 % liderada por el Grupo Aval.

Luis Carlos Sarmiento Carvajal, presidente de Aval Banca de Inversión, destacó que este cierre financiero: “marca un precedente al integrar la eficiencia del sector privado en la operación de servicios de apoyo, creando un modelo de gestión pública más eficiente”.

La Cárcel Metropolitana de Medellín también representa varios hitos para el país:

Es el primer centro para sindicados bajo esquema APP, el primer proyecto de infraestructura ejecutado por la Agencia APP de Medellín y el primer activo de Prodemex en Colombia, empresa líder en la región en proyectos de gran escala, que participa como diseñador, constructor, operador e integrador del proyecto.

De esta manera, Grupo Aval fortalece su portafolio de financiación de proyectos estratégicos para el desarrollo nacional, sumándose a importantes transacciones cerradas durante 2025 en sectores como infraestructura vial y energías renovables.