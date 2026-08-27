Capturaron a tres apartamenteros en Bogotá: tenían un rifle, computadores y relojes

Las patrullas adscritas al CAI Villa del Prado, en el norte de Bogotá, recibieron una alerta ciudadana por la presencia de personas extrañas al interior de un apartamento en el sector de Lagos de Torca. Los uniformados al llegar al punto entrevistó a uno de los guardas de seguridad, quien les señaló el apartamento afectado.

Al verificar la situación, los policías sorprendieron a los tres hombres dentro del inmueble. Estos intentaron escapar, pero los uniformados lograron capturarlos en flagrancia.

“Durante el procedimiento, se logra la incautación y recuperación de un rifle neumático, dos computadores portátiles y tres relojes de diferentes marcas. Todos estos elementos avaluados en 38 millones de pesos”, aseguró el teniente coronel Julio César Botero, comandante de la estación de policía de Suba.

Los capturados contaban con anotaciones judiciales por diferentes delitos. Posteriormente, fueron trasladados para su respectiva judicialización a la URI más cercana, con el fin de ser dejados junto con los elementos recuperados a disposición de la autoridad competente.