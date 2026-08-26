Anthoc reclama a Coosalud pagos por prestación de servicios en la red hospitalaria

Cúcuta

Los trabajadores sindicalizados del sector salud a través de Anthoc se sumaron a las voces de preocupación por el deterioro que registran los usuarios de Coosalud por la falta de atención motivada por las deudas que arrastra esa empresa.

El presidente de esa agremiación Jesús Vergel dijo a Caracol Radio que “esta es una situación supremamente grave para todos, tanto para los pacientes como para los hospitales y clínicas del departamento”.

El dirigente sindical dijo que “hoy en día vemos como los pacientes llegan al hospital donde Coosalud no tiene contrato y se les atiende, se les brindan los servicios, pero las dificultades empiezan cuando se necesita el traslado a otro nivel o cuando surgen las complicaciones de los mismos pacientes”.

“Nosotros pedimos con urgencia que el Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia de Salud entren a revisar esta situación que esta colocando en riesgo la vida de los usuarios” dijo el señor Vergel.

Finalmente indicó que se han presentado casos de decesos de personas que al parecer por falta de atención y tratamientos oportunos les estaría causando la muerte.