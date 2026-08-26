Grietas y daños en una granja educativa deja socavación del río Cravo Sur en Labranzagrande

Socavación del río Cravo Sur amenaza infraestructura educativa y preocupa por su cercanía al casco urbano de Labranzagrande

Labranzagrande

Una creciente preocupación existe en Labranzagrande por el avance de la socavación que viene provocando el río Cravo Sur, situación que ya se encuentra a unos 200 metros del casco urbano y que estaría generando afectaciones en la infraestructura de la granja de la Institución Educativa Técnica Valentín García.

El concejal de Labranzagrande, Brayan Silva, realizó una visita al sector y explicó que encontró diferentes afectaciones relacionadas con la inestabilidad del terreno. Según el cabildante, uno de los principales problemas se evidencia en las estructuras de la granja educativa.

“Se presenta un agrietamiento en las estructuras de las instalaciones de la granja de la Institución Educativa Técnica Valentín García”, señaló.

El concejal explicó que la situación estaría relacionada con varios factores, entre ellos las infiltraciones de agua, el manejo de las aguas en el municipio y el deterioro de la infraestructura de alcantarillado.

“Esto ha generado una inestabilidad del talud debido al mal manejo de aguas que presenta nuestro municipio y al mal estado actual de la alcantarilla”, indicó.

A esta situación se suma, según el cabildante, la fuerza del río Cravo Sur, que ha venido generando la socavación del terreno. Silva explicó que el comportamiento del afluente cambia constantemente, especialmente durante la temporada de lluvias.

“Este río, Cravo Sur, tiene un comportamiento que no tiene un cauce definido, sino que presenta muchas variaciones a través del tiempo y más en esta época de invierno”, afirmó.

Socavación preocupa por cercanía al casco urbano

La distancia entre el punto afectado y la zona urbana es una de las principales preocupaciones de las autoridades y habitantes. Brayan Silva aseguró que actualmente la socavación se encuentra aproximadamente a 200 metros del casco urbano de Labranzagrande.

“Estamos a escasos 200 metros, como usted lo acaba de manifestar, del casco urbano”, sostuvo.

El concejal recordó además que hace aproximadamente un año se presentó una situación similar en otro punto del sector, ubicado unos 500 metros más abajo.

Según Silva, la socavación también ha tenido efectos sobre la estructura de un puente de la zona. Explicó que se han destinado recursos para intentar contener el avance del río.

“Se han invertido más de 6.300 millones de pesos en un enrocado con el fin de estabilizar el estribo del lado izquierdo hacia Guasabajo y 1.200 millones de pesos para un muro de contención, con el fin de mitigar ese impacto tan fuerte que presenta el río Cravo Sur”, explicó.

Maquinaria no sería suficiente

Ante la emergencia, la Administración Municipal y las autoridades de gestión del riesgo han anunciado acciones de atención, entre ellas el envío de maquinaria amarilla. De acuerdo con el concejal, se espera la llegada de una retroexcavadora.

Sin embargo, Silva insistió en que la maquinaria por sí sola no resolvería una problemática que, según afirmó, viene de varios años atrás.

“Me parece que una máquina por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo no es una medida que se pueda tomar ahí. No es suficiente”, advirtió.

Para el cabildante, es necesario avanzar en estudios técnicos que permitan establecer las causas de la inestabilidad y definir obras que permitan controlar de manera definitiva el fenómeno.

“Necesitamos hacer una atención inicial, donde se tomen medidas, se hagan estudios geotécnicos con el fin de establecer las causas de la problemática y tomar unas medidas o unas obras de mitigación que se den a corto tiempo y, por supuesto, unas obras definitivas que ya mitiguen esa problemática”, manifestó.

Silva cuestionó que, pese a que varias administraciones han conocido la situación, todavía no se haya encontrado una solución definitiva.

“Ya hay varias administraciones que han pasado, pero no se ha buscado ninguna solución. Y mientras tanto, el río seguirá llevándose la montaña”, expresó.

Riesgo para estudiantes

La infraestructura de la granja de la Institución Educativa Técnica Valentín García también genera preocupación debido a la inestabilidad del terreno. El concejal señaló que se debe evaluar la continuidad de las actividades en este lugar para evitar poner en riesgo a los estudiantes.

“Ya la problemática está muy latente y está en riesgo, como tal, la integridad de todos los estudiantes”, sostuvo.

La institución cuenta con alrededor de 400 estudiantes y, de acuerdo con Silva, desde la Administración Municipal y el Concejo se analiza la posibilidad de buscar un nuevo predio para trasladar la granja y permitir que las actividades prácticas continúen.

El concejal hizo un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para que intervengan frente a la situación y se adopten medidas de fondo.

Silva pidió atención de la Unidad Departamental y Nacional para la Gestión del Riesgo, así como del Gobierno de Boyacá y del Gobierno Nacional, con el propósito de evitar que el avance de la socavación termine generando mayores afectaciones en Labranzagrande.