Triple crimen en el norte del Valle es catalogado como la masacre 84 de 2026

El triple homicidio ocurrido durante el pasado fin de semana en una vivienda rural de Sevilla, norte del Valle, fue incluido por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, como la masacre número 84 registrada en Colombia durante 2026.

El crimen ocurrió en la madrugada del domingo 23 de agosto, cerca del puente El Alambrado, en límites entre el Valle del Cauca y Quindío. Tres personas que se encontraban en el inmueble fueron atacadas con arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Édgar de Jesús Hernández, de 58 años; Daniela Saldarriaga, procedente de La Tebaida, Quindío; y Brayan Gutiérrez Sánchez.

Según la información preliminar, las víctimas se encontraban compartiendo en la vivienda cuando se produjo el ataque. Tras el hecho, la Policía desplegó un equipo especial de investigación para establecer cómo ocurrió el crimen y dar con los responsables.

Aunque inicialmente se ha mencionado un posible asunto sentimental como una de las hipótesis sobre el móvil, esta versión aún debe ser corroborada por los investigadores y no corresponde a una conclusión final.

El caso también se registra en una zona que ha sido advertida por la Defensoría del Pueblo por la presencia y disputa de estructuras armadas ilegales alrededor del control territorial y de economías ilícitas.

Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para establecer si el triple crimen estaría relacionado con las dinámicas de violencia de la zona o con un conflicto de carácter personal.

Con este hecho, Indepaz contabiliza 84 masacres en Colombia durante 2026.