Cartago tendrá elecciones atípicas el 20 de septiembre para elegir nuevo alcalde

Casi dos meses después de quedar en firme la nulidad de la elección de Juan David Piedrahíta como alcalde de Cartago, finalmente se confirmó que el municipio tendrá comicios atípicos para elegir al mandatario que completará el periodo 2024-2027.

La Registraduría Nacional fijó para el próximo 20 de septiembre la jornada en la que los cartagüeños volverán a las urnas.

La salida de Piedrahíta se produjo luego de que el Consejo de Estado determinara que incurrió en doble militancia durante la campaña electoral de 2023.

Ahora, el partido o movimiento político que avaló la candidatura de Piedrahíta deberá presentar una terna de candidatos, de la cual saldrá uno de los aspirantes que participarán en el proceso electoral.

Mientras avanza el calendario electoral y se define quiénes estarán en la contienda, la Gobernación del Valle del Cauca designó a Germán Villegas Victoria como alcalde encargado de Cartago, quien estará al frente de la administración municipal durante este periodo de transición.