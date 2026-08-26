Conozca los barrios de Cali que tendrán trabajos y suspensión de servicios de EMCALI este miércoles

Este miércoles 26 de agosto, EMCALI realizará trabajos de mantenimiento, reparación y modernización de sus redes de acueducto, energía y alcantarillado en diferentes sectores de Cali.

En el barrio Bolivariano, comuna 4 se realizarán empates en la red de distribución de agua potable.

Por estas labores, el servicio de agua estará suspendido entre las 8:00 a. m. y las 11:00 p. m. en el sector comprendido entre la calle 38 y la calle 40, entre las carreras 3 Norte y 5 Norte.

Durante la jornada, EMCALI dispondrá de un carrotanque para abastecer de agua a los habitantes de la zona.

Trabajos de acueducto

También se realizarán reparaciones en los siguientes sectores:

Granada: avenida 9 Norte #17-15.

avenida 9 Norte #17-15. La Flora: carrera 38 Norte con avenida 6.

carrera 38 Norte con avenida 6. República de Israel: calle 39A con carrera 43B.

calle 39A con carrera 43B. San Carlos: calle 32 #33B-04.

calle 32 #33B-04. San Fernando Nuevo: calle 6 entre carreras 38 y 38A.

calle 6 entre carreras 38 y 38A. Aranjuez: calle 19 con transversal 19.

calle 19 con transversal 19. Colseguros: carrera 29A1 #10A-143.

carrera 29A1 #10A-143. La Fortaleza: calle 32 #31-04.

calle 32 #31-04. Nueva Floresta: calle 57 #25A-28.

Además, continúan trabajos especiales de acueducto en Juanchito, Siloé – sector La Playita, Ciudad Capri, Las Ceibas, Los Libertadores, Nueva Floresta y Santa Mónica Residencial.

En Ciudad Capri, las labores corresponden a una zona afectada por el movimiento telúrico. En Las Ceibas y Nueva Floresta también continúan trabajos relacionados con la reparación de tuberías de gran diámetro.

Mantenimiento de la red de energía

En el sistema de energía se realizarán trabajos para retirar ramas que están en contacto con las redes eléctricas en dos sectores:

Vía a Mulaló , en el circuito San Marcos.

, en el circuito San Marcos. Corregimiento El Saladito, en el circuito Kilómetro 18.

Estas labores no generarán suspensión del servicio, ya que se trabajará con las líneas energizadas.

Limpieza y mantenimiento de canales

En el Canal Sur, ubicado en la carrera 50 con avenida Ciudad de Cali, en el barrio Llano Verde.

También habrá labores en el Canal Guaduales, en la calle 72 con avenida 4 Norte.

Para estos trabajos se utilizará maquinaria como retroexcavadoras y volquetas.