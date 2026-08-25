Alcaldía de Santa Marta convoca Consejo de Seguridad Ampliado para el 1 de septiembre

La Alcaldía de Santa Marta convocó para el próximo 1 de septiembre un Consejo de Seguridad Ampliado, con el propósito de analizar la situación de seguridad del Distrito y buscar acciones coordinadas con las autoridades nacionales.

Para este encuentro fueron citados los ministerios de Defensa y Justicia, la Fuerza Pública, el INPEC y la Fiscalía General de la Nación, en una convocatoria que busca avanzar en decisiones frente a los problemas que actualmente afectan la seguridad de Santa Marta.

La solicitud de realizar este Consejo Ampliado había sido planteada días atrás durante un Consejo de Seguridad liderado por el alcalde Carlos Pinedo. En esa reunión se expusieron, entre otros temas, la extorsión y la situación de los Centros Transitorios de Detención, donde este año se han registrado dos fugas y persisten dificultades relacionadas con el hacinamiento.

“La Administración Distrital mantiene su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de los samarios y continuará articulando acciones con las autoridades competentes para enfrentar las distintas expresiones de criminalidad que afectan al territorio”, señaló el comunicado de la Alcaldía.

La Administración Distrital indicó además que el encuentro permitirá “avanzar en decisiones y acciones concretas frente a los factores que están afectando la seguridad del Distrito”.

El anuncio se conoce horas después del ataque contra la comunicadora y periodista Naylea Barros, un hecho que se suma al contexto de seguridad de Santa Marta. La Alcaldía no relacionó directamente el caso con la convocatoria, pero rechazó “toda forma de violencia, intimidación o amenaza”.

Barros recibió mensajes de solidaridad de distintos sectores. El presidente Abelardo de la Espriella pidió al comandante de la Policía Metropolitana investigar lo ocurrido y aseguró protección para la comunicadora.