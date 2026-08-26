Concejales de Sogamoso donarán un día de sesión para apoyar a damnificados del terremoto en el Chocó

La concejal invitó a los concejos de los 123 municipios de Boyacá a sumarse a la donación.

Sogamoso

Una iniciativa que busca llevar ayuda económica a las familias damnificadas por el terremoto registrado en el departamento del Chocó fue aprobada por el Concejo de Sogamoso. La proposición fue presentada por la concejal Luz Estella Fernández, quien planteó que los cabildantes donen el valor correspondiente a un día de sesión.

La concejal explicó que la propuesta fue discutida durante una sesión extraordinaria y recibió el respaldo de la mayoría de los integrantes de la corporación.

“Se solicitó por parte de la concejal Luz Estella Fernández a los honorables concejales del municipio que se donara un día de sesión para que estos dineros sean enviados a los damnificados por el temblor del Chocó”, señaló.

De acuerdo con la cabildante, la proposición fue aprobada “por 14 votos favorables, dos negativos y una no asistencia”, permitiendo avanzar con el proceso para realizar los aportes.

Fernández detalló que cada concejal donará aproximadamente 460.000 pesos, por lo que la suma que podría recolectarse en Sogamoso estaría cercana a los seis millones de pesos.

“Se le pidió al señor presidente, al doctor Gustavo Abella, que autorizara a la pagadora del Concejo Municipal para que, mediante autorización escrita, cada uno de los concejales donara el valor de una sesión, que corresponde a 460 mil pesos aproximadamente”, explicó.

La concejal aseguró que la iniciativa pretende ir más allá del municipio y convertirse en un llamado a los demás concejos municipales de Boyacá.

“¿Qué pretende esta proposición? Que los 123 municipios del departamento de Boyacá hagan lo mismo, si es su voluntad, y que donen el valor de una sesión”, manifestó.

Según Fernández, si los cabildantes de los diferentes municipios se suman a la propuesta, el departamento podría reunir una cantidad importante de recursos para las familias afectadas.

“Todos los concejos del departamento de Boyacá donen lo que corresponde al valor de una sesión, que sería una ayuda inmensa para los señores damnificados del departamento del Chocó”, agregó.

La concejal indicó que ya se prepara una comunicación dirigida a las mesas directivas de los concejos municipales para invitarlos formalmente a participar.

“Vamos a enviar una nota escrita, firmada por el señor presidente de la Corporación, doctor Gustavo Abella, y por la concejal Luz Estella Fernández, invitando a las mesas directivas de los diferentes municipios para que hagan lo correspondiente frente a la donación”, explicó.

Además, señaló que se contempla visitar algunos municipios para promover personalmente la iniciativa y buscar que los concejales de las 123 localidades se sumen.

“Vamos a visitar algunos municipios para que los honorables concejales del departamento de Boyacá, de los 123 municipios, se unan a esta importante proposición y donemos el valor que corresponde a una sesión para los damnificados del Chocó”, afirmó.