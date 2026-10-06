Brasil empieza a bloquear las plataformas de apuestas en línea tras prohibición impulsada por Lula

Los sitios web y aplicaciones de apuestas deportivas y juegos en línea comenzaron a salir del mercado este martes 6 de octubre en todo Brasil, en cumplimiento de la medida provisional firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que prohibió la explotación, oferta, intermediación y publicidad de estas actividades.

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Comenzó el cierre de páginas y aplicaciones de apuestas

El plazo para que los usuarios retiraran voluntariamente el dinero que mantenían en las plataformas terminó a las 11:59 de la noche del lunes 5 de octubre.

Desde este martes comenzó el proceso para retirar del aire los sitios y aplicaciones de apuestas. En el procedimiento participan tiendas de aplicaciones, proveedores de internet y el Comité Gestor de Internet de Brasil.

Los usuarios que intenten ingresar a algunas de estas plataformas podrán ser redirigidos a páginas con información sobre el proceso para recuperar sus recursos.

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¿Qué pasará con el dinero que quedó en las cuentas?

Quienes no alcanzaron a retirar sus fondos antes del cierre no perderán su dinero. Las empresas tendrán entre el 7 y el 8 de octubre para informar a las instituciones financieras cuántos fondos tiene cada usuario, identificado mediante su número de CPF, el documento fiscal brasileño.

Posteriormente, entre el 9 y el 14 de octubre, los bancos deberán realizar la devolución de los saldos pendientes a los apostadores. Si existen dificultades para completar el pago a través de las entidades financieras, la Caixa Econômica Federal podrá comenzar a intermediar las devoluciones a partir del 14 de octubre.

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El Gobierno calcula la devolución de $1.700 millones de reales

La devolución aplica a los recursos depositados en plataformas que operaban de manera autorizada. Según estimaciones de la Secretaría de Premios y Apuestas, alrededor de 23 millones de personas tenían recursos en estas cuentas y el monto total pendiente de devolución sería de aproximadamente $1.700 millones de reales.

El Gobierno recomendó a los usuarios conservar comprobantes de sus saldos y de las solicitudes de retiro realizadas antes del cierre de las operaciones.

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Más de 5.000 dominios ilegales ya habían sido bloqueados

La prohibición también está acompañada de una ofensiva contra las plataformas que funcionaban de manera irregular. Hasta finales de septiembre, los ministerios de Justicia y Hacienda habían solicitado el bloqueo de 5.209 dominios relacionados con la explotación ilegal de apuestas.

La medida provisional que prohíbe las bets está actualmente en vigor, aunque todavía deberá ser analizada por el Congreso brasileño. Si no es aprobada dentro del plazo constitucional, perderá su vigencia.

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