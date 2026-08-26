Estados Unidos revoca visa de secretaria política de Juventudes Comunistas de Colombia

El Departamento de Estado explicó que la cancelación del Viviana Marín ocurre porque Estados Unidos no recibe “a quienes persiguen la oposición política a través de la violencia o la intimidación”. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía )

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, informó que el Departamento de Estado decidió revocar el visado de Viviana Marín, secretaria política de Juventudes Comunistas de Colombia, al considerar que persigue la oposición política.

Landau hace referencia a un vídeo en el que Marín dice que la tarea es “hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella”. Según el subsecretario, estas declaraciones son un llamado público “al pueblo colombiano a tomar las calles para hacer el país “inhabitable” bajo el nuevo gobierno”.

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“Si bien ciertamente tiene derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a Estados Unidos. No damos la bienvenida a quienes persiguen la oposición política a través de la violencia o la intimidación”, explica el subsecretario.

Vídeo fuera de contexto

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Viviana Marín aseguró que el video ha sido sacado de contexto y que fue un llamado a la movilización pacifica.

Marín rechazó “de manera categórica los intentos de vinculación de nuestro video con un llamado a la violencia”.

Según explicó, su referencia apuntaba a una oposición permanente al proyecto político del presidente electo: “Lo que afirmamos es que vamos a ejercer una oposición permanente al proyecto político de Abelardo de la Espriella”.

Además, Marín insistió en que el mensaje fue sacado de contexto y que la oposición se ejercerá mediante movilización social.

“Hemos llamado a la movilización en las calles. El video empieza haciendo una invitación a que compremos zapatos, porque vamos a gastar suela”, dijo.

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Denuncia de estigmatización

En su momento se criticó que Marín tenía visa estadounidense a pesar de su militancia comunista, a esto respondió en 6AM W de Caracol Radio que “el comunismo no niega los avances tecnológicos, científicos o productivos alcanzados en la sociedad capitalista. Lo que cuestiona es la forma desigual en que esa riqueza se distribuye”.

En línea con estas críticas, la secretaria política denunció amenazas en su contra y señalamientos sin pruebas de promover actos violentos.

“Nadie puedeser estigmatizado, descontextualizado o acusado públicamente de cometer delitos sin pruebas”, Viviana Marín.