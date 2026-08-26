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26 ago 2026 Actualizado 03:04

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Barranquilla

¿Qué sectores del Atlántico tendrán trabajos eléctricos este miércoles 26 de agosto?: entérese aquí

Air-e Intervenida anunció mantenimientos en zonas rurales de Polonuevo y Repelón, que incluyen instalación de infraestructura eléctrica y labores de poda preventiva.

Foto: cortesía Air-e.

Foto: cortesía Air-e.

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Valentina Utria

Barranquilla
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Este miércoles 26 de agosto se adelantarán obras de mantenimiento en el corregimiento de Pital de Carlín, zona rural de Polonuevo, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura eléctrica y prevenir posibles afectaciones en el servicio.

Las labores contemplan la instalación de un poste y una red trenzada en el sector de la calle 3 con carrera 3, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Poda preventiva en Repelón

Durante la misma jornada también se realizarán trabajos de poda preventiva en Repelón y sectores cercanos a la vía que conduce hacia Villa Rosa. Estas actividades buscan reducir riesgos sobre las redes eléctricas y mejorar las condiciones de operación del sistema.

La empresa recordó a la comunidad la importancia de atender las recomendaciones durante la ejecución de estas labores y reiteró que los trabajos hacen parte de los planes de mantenimiento preventivo en el departamento.

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