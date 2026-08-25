Suspenden procesos para la empresa de alumbrado público en Samacá

Los procesos contractuales relacionados con la puesta en marcha de la Empresa Municipal de Alumbrado Público de Samacá fueron suspendidos temporalmente, luego de una reunión realizada este 25 de agosto entre representantes de la administración municipal, la Veeduría Ciudadana y la Junta Cívica. La decisión responde a la solicitud presentada por estos sectores, que buscan revisar el proceso antes de que continúe su desarrollo.

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Como parte del acuerdo, se convocó para este 26 de agosto, a las 10:00 de la mañana, una nueva reunión con los integrantes de la Veeduría de Alumbrado Público y la Junta Cívica. El propósito será definir conjuntamente una ruta de trabajo y establecer los pasos a seguir frente al proyecto. Una vez concluya esta mesa de trabajo, se prevé informar a la comunidad samaquense sobre los acuerdos y decisiones que sean adoptados.