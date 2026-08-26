Exfiscal Lucy Laborde denuncia a la fiscal Luz Adriana Camargo ante la Comisión de Acusación

Justicia

La exfiscal Lucy Laborde presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por una serie de hechos que, según sostiene, estarían relacionados con presuntas presiones e irregularidades en el proceso penal contra Nicolás Petro, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro.

En el documento, Laborde pidió que se investigue si las actuaciones denunciadas podrían configurar los delitos de “prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de función pública, revelación de secreto, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad ideológica en documento público, constreñimiento al servidor y persecución laboral, en concurso”.

La exfiscal también solicitó la compulsa de copias y la remisión por competencia respecto de terceros que no tienen fuero ante la Comisión de Acusación.

Entre las personas mencionadas en el escrito están Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, y el abogado Alejandro Carranza, actual defensor de Nicolás Petro.

En contexto: Fiscalía rechaza acusaciones de la exfiscal Laborde: “interpretaciones subjetivas sin sustento”

La propuesta que habría llegado a Presidencia

Uno de los episodios que Laborde puso en conocimiento de la Comisión está relacionado con una propuesta que, según su versión, recibió mientras estaba al frente del proceso contra Nicolás Petro.

De acuerdo con la denuncia, se habría planteado modificar la acusación para retirar los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y concentrar el proceso en una presunta estafa.

Según Laborde, el abogado Ricardo Gaviria Ramírez, quien inicialmente representaba a Nicolás Petro, le propuso una terminación anticipada del proceso y le manifestó que llevaría esa propuesta a Presidencia para su consideración.

En su denuncia, la exfiscal aseguró:

“El abogado Dr. Ricardo Gaviria Ramírez, que llevó esa propuesta, manifestó que lo ‘socializaría con Presidencia’ y, posteriormente, me informó que ‘en Presidencia no la aprobaron porque Colombia quedaría mal internacionalmente si el hijo del presidente era condenado por lavado de activos’”.

Laborde precisó que este hecho le consta por la manifestación directa que, según afirma, recibió del abogado y pidió que sea verificado por las autoridades.

En su concepto, de comprobarse lo denunciado, podría evidenciar una “injerencia externa e indebida en la definición de una actuación penal”.

Lea además: Fiscal del caso de Nicolás Petro sale de la Fiscalía

Señalamiento directo contra la fiscal general

Otro de los puntos centrales de la denuncia está relacionado directamente con la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Laborde sostiene que Camargo habría impartido una instrucción para modificar los delitos que se le atribuían a Nicolás Petro.

“Fue ella quien, en su propio despacho, formuló la instrucción de retirar el lavado de activos y dejar únicamente el enriquecimiento ilícito”, afirmó Laborde en el documento.

Según la exfiscal, esa decisión habría estado relacionada con evitar la Lista OFAC y garantizar una eventual reclusión en una guarnición militar, circunstancias que, a su juicio, no tendrían relación con el mérito probatorio del proceso.

También denuncia presuntas presiones laborales

Laborde además relacionó a la fiscal general con una serie de decisiones administrativas que, según afirma, habrían afectado las condiciones en las que desarrollaba su trabajo.

Entre ellas menciona la pérdida de oficina, asistente e investigadores, la reasignación del personal investigativo y la exigencia de informes.

La exfiscal sostuvo que estas decisiones “emanaban de su estructura jerárquica” y cuestionó la forma en la que se produjo su desvinculación.

Según su denuncia, su salida se habría producido mediante la aplicación irregular de una circular expedida por la propia fiscal general, en contravía de lo que, según Laborde, establecía ese documento.

Finalmente, frente a la respuesta oficial de la Fiscalía, que negó la existencia de presiones, Laborde sostuvo que el comunicado sí confirmó la información relacionada con las reuniones, lo que, según su interpretación, respaldaría parte de los hechos que relató en su denuncia.

Amiga, esta versión me parece más sólida porque la noticia avanza por los tres ejes de la denuncia: la propuesta que habría sido llevada a Presidencia, el señalamiento directo contra Camargo y las presuntas decisiones laborales contra Laborde. Así no queda como una simple reproducción del comunicado, sino como una noticia con desarrollo propio.