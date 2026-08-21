Nuevo sicariato en Bogotá: asesinaron a exconcejal y esmeraldero de Boyacá

Este jueves, 20 de agosto, se registró un nuevo hecho de violencia en Bogotá, luego de que un hombre fuera víctima de un ataque sicarial en el barrio Verbenal, en el norte de la capital. La víctima fue identificada como Edilson Castro Castellanos, de 46 años, exconcejal de Maripí, Boyacá.

De acuerdo con información entregada por el teniente coronel Ricardo Chávez, de la Policía Nacional, el exdirigente político, relacionado con el sector esmeraldero, fue atacado por dos hombres armados mientras se movilizaba en un vehículo de marca Mercedes-Benz.

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Asimismo, aseguró que las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la investigación, establecer quiénes serían los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.