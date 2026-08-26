¿Alianza Verde traicionó a Gustavo Petro en la elección de magistrados del CNE? Debaten congresistas
Jaime Raúl Salamanca y José Luis Bohórquez debatieron en 6AM W sobre la elección de los magistrados del CNE.
¿Alianza Verde traicionó a Gustavo Petro en la elección de magistrados del CNE?: Debaten congresistas
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Noticia en desarrollo.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...