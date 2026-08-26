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26 ago 2026 Actualizado 15:47

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¿Alianza Verde traicionó a Gustavo Petro en la elección de magistrados del CNE? Debaten congresistas

Jaime Raúl Salamanca y José Luis Bohórquez debatieron en 6AM W sobre la elección de los magistrados del CNE.

¿Alianza Verde traicionó a Gustavo Petro en la elección de magistrados del CNE?: Debaten congresistas

¿Alianza Verde traicionó a Gustavo Petro en la elección de magistrados del CNE?: Debaten congresistas

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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