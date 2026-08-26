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26 ago 2026 Actualizado 15:43

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Debate: ¿La reforma pensional es conveniente para el bolsillo de los jóvenes?

En 6AM W, el representante a la Cámara Daniel Briceño explicó por qué considera que la reforma pensional no conviene al futuro del bolsillo de los jóvenes. Jaime Dussán, exdirector de Colpensiones, defendió la iniciativa.

Debate: ¿La reforma pensional es conveniente para el bolsillo de los jóvenes?

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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