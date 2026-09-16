Condenaron a alias ‘Molina’ uno de los delincuentes más buscados de Ibagué

Ibagué

Luego de avalar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Yonatan Tapiero Chaguala, un juez de conocimiento lo condenó a 17 años de prisión, por su responsabilidad en el crimen de una mujer en el barrio Nueva Castilla de Ibagué.

Tapiero Chaguala, alias Molina, hombre de 20 años, aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2025, en vía pública donde este hombre sostuvo una discusión con una mujer identificada como Claudia Ramos de 39 años a quien le disparó en varias oportunidades quitándole la vida.

Alias ‘Molina’ uno de los hombres más buscados en Ibagué.

A comienzos del año 2026 apareció en el foco de las autoridades de Yonatan Tapiero Chaguala alias ‘Molina’ sujeto que se convirtió en uno de los delincuentes más buscado en la ciudad por el que las autoridades ofrecieron una recompensan de hasta $15 millones por ser el presunto responsable de por lo menos 4 homicidios.

Alias ‘Molina’ fue capturado afínales del mes de enero del 2026 en la Hacienda La Miel por orden del Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Garantías de Ibagué.

Dato: el juzgado, además, lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal y le prohibió la tenencia y porte de armas de fuego por 15 años.