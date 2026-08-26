Dos hombres fueron asesinados a tiros en vía entre Cartago y Ansermanuevo, Valle

Dos hombres fueron asesinados con arma de fuego cuando se movilizaban en una motocicleta por la vía que comunica a Cartago con Ansermanuevo, en el norte del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, una patrulla que realizaba la verificación en el sector encontró dos cuerpos sin vida junto a una motocicleta. Las víctimas fueron identificadas como Víctor Antonio Sánchez Rodríguez, de 50 años, conocido presuntamente con el alias de ‘Churro’, y Diego Alejandro Herrera Agudelo, de 20 años.

Según las primeras indagaciones, ambos hombres habrían sido atacados mientras se desplazaban en la motocicleta. Al parecer, tras caer al suelo, los agresores habrían continuado disparándoles hasta causarles la muerte.

Sánchez Rodríguez habría recibido 12 impactos de arma de fuego, mientras que Herrera Agudelo habría sido alcanzado por 18 disparos.

Las autoridades investigan como una de las principales hipótesis un presunto ajuste de cuentas relacionado con bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes. De manera preliminar, se indaga si las víctimas serían presuntos colaboradores de la estructura conocida como Nueva Generación y si el doble homicidio estaría relacionado con una disputa con el grupo delincuencial Los Flacos.

En el caso de alias ‘Churro’, además, se investiga si presuntamente facilitaba una finca en zona rural de Ansermanuevo para la venta y distribución de sustancias estupefacientes al servicio de Nueva Generación.

Por ahora, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades y serán las investigaciones las que permitan establecer los responsables, el móvil del doble homicidio y si realmente existía algún vínculo de las víctimas con estas estructuras criminales.