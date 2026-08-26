Destruyen cuatro minas ilegales en el sur de Bolívar

En el marco de las operaciones militares orientadas a la protección de los activos estratégicos de la nación y la preservación del medio ambiente, tropas del Batallón de Infantería N.° 5, de la Segunda Brigada, junto con la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron un contundente resultado contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en la vereda Villa Berlín, sector conocido como La Regla, en el municipio de San Martín de Loba.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Cabe destacar que la actividad ilegal se realizaba en un predio que no contaba con los títulos mineros requeridos por la ley.

La operación estuvo dirigida contra la Subestructura Edwin José Sierra Regino, del grupo armado organizado, GAO, Clan del Golfo, logrando la localización y destrucción de cuatro unidades de producción minera, UPM.

Impacto económico a la estructura criminal con la inhabilitación de la maquinaria amarilla e industrial utilizada para la extracción sin control, se afectó de manera directa el músculo financiero de este grupo al margen de la ley.

La maquinaria e infraestructura destruidas estaban valoradas en más de 1360 millones de pesos. Así mismo, se evitó el ingreso ilícito de aproximadamente 2280 millones de pesos mensuales.

Durante la operación se ejecutó la neutralización del siguiente material: 2 maquinarias agrícolas, industriales y de construcción autopropulsadas, una draga tipo buzo, 8 motobombas, 3 clasificadoras, 500 galones de combustible ACPM, 100 galones de combustible gasolina y 300 metros de manguera.

Además del golpe económico a las finanzas criminales, esta acción militar frena el grave deterioro ambiental ocasionado en la zona. La maquinaria destruida causaba una contaminación severa a la fauna y flora local, así como la destrucción irreversible de la capa vegetal del suelo en la región del sur de Bolívar.

El Ejército Nacional reafirma su compromiso de continuar desarrollando operaciones conjuntas e interinstitucionales para neutralizar los delitos que atentan contra la biodiversidad y la seguridad de los colombianos.