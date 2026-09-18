Yeulin 777 presenta ‘Coleto’, su primer EP

La idea de COLETO nació a partir de una experiencia que Yeulin 777 comenzó a vivir con su música: llegar a públicos diversos que, aunque pertenecieran a diferentes contextos, compartían una misma conexión con la calle y la música. “Solo llevaban la calle con la elegancia de la mano”, explica el artista, quien decidió convertir esa diversidad en la inspiración central de su primer EP.

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El proyecto cuenta con importantes colaboraciones junto a Lil Silvio, Danilo Queesep, Zambo, Danner Dan Dan y JL Topo, además de la participación de destacados productores de San Andrés y Cartagena como Cuartas On The Beat, DJ Maff, Hake, Danner Music y Wiston On The Beat. Los videos musicales fueron grabados en San Andrés Islas y estuvieron bajo la dirección audiovisual de Andrés Herrera, junto a Fabián Estrada en fotografía y Chriz Rome como director de arte.

Para Yeulin 777, COLETO representa mucho más que el lanzamiento de su primer EP: es el resultado de un proceso construido colectivamente y desde la amistad. “Más que el EP fue el amor con que lo trabajamos. Mientras trabajábamos las canciones y sus videos compartí con todas las personas. Me llena de felicidad ver cómo todo vibró tan positivo que ni siquiera sentí que estaba trabajando; sentí que estaba de vacaciones con mis amigos”, expresa el artista.

Con COLETO, Yeulin 777 también agradece a quienes han acompañado su carrera desde el comienzo: “Esto no es solo mío, esto también es de ellos”. El artista sanandresano inicia así una nueva etapa musical llevando consigo la identidad de su isla y una propuesta que busca conectar diferentes mundos a través de la música.

Actualmente Yeulin 777 se prepara para la promoción oficial de su álbum en distintas ciudades del país y sobre todo para seguir poniendo a bailar a todo su público con su música.