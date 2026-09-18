Cárcel para dos hombres presuntamente implicados en asesinatos ocurridos en Bolívar

La Fiscalía Generalde la Nación presentó ante jueces de control de garantías a dos hombres señalados de incurrir en homicidios en San Martín de Loba y Cartagena (Bolívar).

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Uno de los casos involucraría a Julio Alfredo SandovalMatos, de 21 años, quien durante la madrugada del pasado 16 de agosto habría agredido con un arma cortopunzante a otro hombre. La víctima de 21 años fue alcanzada por el señalado agresor cuando llegaba a su casa, ubicada en el barrio Villa Tarel de San Martín de Loba.

El ataque lo habría generado una mirada que la víctima, presumiblemente le dirigió a la pareja sentimental del procesado, en una reunión social. Sandoval Matos fue capturado por la Policía Nacionalel pasado 8 de septiembre en la referidapoblación, en cumplimiento de una orden judicial.

Por hechos similares, registrados en la madrugada del pasado 27 de abril en el barrio Olaya Herrera de Cartagena, fue judicializado Robin Enrique Pérez Cerpa, de 35 años. El ahora investigado es señalado de herir con arma cortopunzante a la actual pareja de su excompañera sentimental.

El hombre de 34 años falleció nueve días después en el centro asistencial, debido a la gravedad de las heridas. La Policía Nacional fue la encargada de capturar al procesado el pasado 11 de septiembre en el sector La Sierrita de La Heroica.

FiscalesdelaSeccionalBolívarimputaronalosprocesadoseldelitodehomicidioagravado, el cual ninguno aceptó. Los dos hombres cumplirán medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.