Real Madrid goleó a la Real Sociedad con Kylian Mbappé figura: acá la tabla de posiciones de LaLiga

Real Madrid se puso al día en LaLiga 2026-27 este miércoles 26 de agosto, luego de golear por 4-1 a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. La gran figura del encuentro fue Kylian Mbappé, quien comandó el triunfo con un triplete.

Seis caras nuevas y nuevo entrenador, pero el Madrid volvió a mostrar en los primeros 45 minutos la imagen de las dos últimas temporadas en su estreno en el Santiago Bernabéu. Esa que le lleva a que en diciembre se cumplan dos años sin sumar un título a sus vitrinas. Esa que hizo que volviera al banquillo José Mourinho como una vuelta de tuerca más en busca de la reacción.

Con la ilusión de un proyecto nuevo los aficionados se encontrarlon al mismo Mbappé, fiel a su cita con el gol. Se le escapó contra el Espanyol y se lamentó en exceso de sus ocasiones falladas al inicio ante la Real Sociedad, pero, aún así, sumó sus tres primeros goles de la temporada. El primero, en el minuto 40.

Eso sí, la felicidad duró poco en el cuadro local. Cuatro minutos. Lo que tardó la Real en aprovechar las lagunas defensivas de su rival. Balón al espacio para Job Ochieng, que desarboló a Ibrahima Konaté, aunque el peligro llegó por el otro costado. Álvaro Carreras cerró en exceso, midió mal y llegó tarde a tapar su zona, dejando solo a Luka Sucic para el empate.

Le puede interesar: Oficial: Ramón Jesurún es reelegido como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Mbappé, tras una pared con Bellingham, quien se erigió en protagonista en la segunda parte, en la frontal del área culminó la jugada con un remate potente al fondo de la portería de Alex Remiro. Doblete del galo para calmar las aguas y poner de cara a un encuentro que acabó saliéndole redondo a Mourinho.

El portugués pidió apoyo de su afición a sus jugadores, olvidando lo ocurrido la pasada temporada, y ‘Vini’ lo consiguió… con un gol cuyo mérito fue de un Bellingham que demostró calidad y lucha para alargar una jugada dentro del área y servirle el balón a puerta vacía al brasileño. Renovado hasta 2032 hace unas semanas, celebró besándose el escudo del Real Madrid y, sobre todo, se ganó el favor de los suyos.

No tanto como Mbappé, también criticado al final de la pasada temporada, y quien firmó un triplete. El último tanto, en el minuto 80, a pase de Vinícius, picando el balón ante la salida de Remiro. De la desesperación inicial a la confianza para gustarse en la definición.

Lea también acá: Gustavo Puerta se quedaría sin liga top en Europa: sorpresivo equipo habría ofertado por su fichaje

Así quedó Real Madrid en la tabla de posiciones de LaLiga