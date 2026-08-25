En Montería habilitan otro punto de acopio para ayudar a familias damnificadas por el terremoto
Ya son tres los puntos acopio que reciben donaciones en la capital de Córdoba
Montería
La Asociación de Maestros de Córdoba (ADEMACOR), habilitó sus instalaciones en el barrio Buenavista, sur de Montería para un nuevo punto de acopio que buscaría ayudar a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
De acuerdo con lo informado, las donaciones se estarían recibiendo hasta el próximo viernes, 28 de agosto.
Más información
“Se pueden donar artículos de higiene personal, almohadas, sábanas, colchonetas, toallas y hamacas”, informó la organización sindical.
Cabe recordar que en la ciudad también se encuentran habilitados el Coliseo Miguel Happy Lora, coordinado por la Gobernación de Córdoba, y el Estadio de Béisbol 18 de Junio de Montería, a cargo de la Alcaldía de esta ciudad, que ya envió las primeras diez toneladas de ayudas humanitarias.
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...