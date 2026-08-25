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25 ago 2026 Actualizado 17:40

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En Montería habilitan otro punto de acopio para ayudar a familias damnificadas por el terremoto

Ya son tres los puntos acopio que reciben donaciones en la capital de Córdoba

Directivas de Ademacor. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Directivas de Ademacor. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

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La Asociación de Maestros de Córdoba (ADEMACOR), habilitó sus instalaciones en el barrio Buenavista, sur de Montería para un nuevo punto de acopio que buscaría ayudar a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

De acuerdo con lo informado, las donaciones se estarían recibiendo hasta el próximo viernes, 28 de agosto.

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Se pueden donar artículos de higiene personal, almohadas, sábanas, colchonetas, toallas y hamacas”, informó la organización sindical.

Cabe recordar que en la ciudad también se encuentran habilitados el Coliseo Miguel Happy Lora, coordinado por la Gobernación de Córdoba, y el Estadio de Béisbol 18 de Junio de Montería, a cargo de la Alcaldía de esta ciudad, que ya envió las primeras diez toneladas de ayudas humanitarias.

Información Ademacor.

Información Ademacor.

Información Ademacor.

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Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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