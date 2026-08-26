Capturan a nueve militares por presunto desvío de recursos en batallón de Ocaña, Norte de Santander. Foto: Cortesía Gaula.

Norte de Santander.

Nueve militares, entre ellos ocho en servicio activo y uno retirado, fueron capturados en una operación conjunta adelantada por el Gaula Militar, la Policía y la Fiscalía, dentro de una investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con el manejo de recursos públicos en Norte de Santander.

De acuerdo con la investigación, los uniformados estarían vinculados con presuntas irregularidades en el manejo de las partidas de alimentación asignadas al Batallón Especial Energético y Vial N° 10, con sede en Ocaña.

Los hechos que son materia de investigación se habrían presentado durante abril, mayo, septiembre y octubre de 2024, cuando, presuntamente, se habrían realizado manejos irregulares de los recursos destinados a garantizar la alimentación del personal militar.

Entre los capturados se encuentran los mayores Camilo Guerrero Rodríguez, Juan Camilo Lasso Leyton y David Hernández Ramírez, así como los sargentos Carlos Arturo Ayala, Luis Carlos Tafur Tafur, Gilberto Valencia Vargas, Richard Josué Rodríguez Pontón y Jair Alberto Polo Pedroza. También fue capturado el sargento primero retirado Jorge Armando Mejía Quevedo.

Las diligencias de captura fueron realizadas en diferentes guarniciones militares de Norte de Santander, Santander, Nariño y Cundinamarca, como parte de una investigación que se extendió durante aproximadamente 18 meses.

Según las autoridades, los implicados son investigados por los presuntos delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público, relacionados con posibles manejos administrativos indebidos.

Los nueve capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán avanzar en el proceso de judicialización y determinar su responsabilidad individual frente a los hechos investigados.