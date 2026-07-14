Autoridades reportan más de 1.800 casos de dengue en Córdoba

Montería

Las autoridades de Salud de Córdoba confirmaron más de 1.800 casos de dengue en lo que va corrido del año 2026 en el departamento. Sin embargo, informaron sobre una reducción del 73% en comparación con el año 2025 para la misma fecha.

“El balance fue presentado en la más reciente Sala de Análisis de Riesgo (SAR), donde se informó que el departamento pasó de registrar más de 6.900 casos de dengue en el mismo periodo de 2025 a 1.880 casos en 2026. Asimismo, se destacó que a la fecha, no se han confirmado muertes por esta enfermedad en el departamento”, informó la administración departamental.

Según lo establecido, los indicadores favorables serían el resultado de una serie de intervenciones en 27 de los 30 municipios de Córdoba, que irían desde inspección hasta fumigación.

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“En lo corrido del año, la Secretaría de Desarrollo de la Salud ha realizado 56.108 intervenciones en 27 municipios del departamento, beneficiando a 135.657 personas mediante actividades de inspección y eliminación de criaderos, fumigación, aplicación de larvicidas, vigilancia entomológica, educación en salud y fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la red hospitalaria”, precisó la administración departamental.

Pese a lo expuesto, la secretaria de Desarrollo de la Salud de Córdoba, María Marcela Arriola Salgado, advirtió que “no hay que bajar la guardia. Hacemos el llamado a revisar nuestros hogares, a eliminar los criaderos, atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias y, por supuesto, a consultar oportunamente los servicios de salud”.

Medidas para prevenir los casos de dengue:

“La autoridad sanitaria del departamento reiteró que, pese a la reducción registrada el año 2026, el mosquito transmisor del dengue continúa presente en el departamento, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a eliminar los recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y los alrededores de las viviendas, además de consultar oportunamente a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolor abdominal intenso o cualquier otro signo de alarma”, concluyó la administración departamental.