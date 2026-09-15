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15 sep 2026 Actualizado 17:19

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Política

Vicepresidente Restrepo explicó los cuatro ejes de ‘Misión Crecer’ para atraer inversión a Colombia

José Manuel Restrepo. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

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El vicepresidente José Manuel Restrepo, al término de la reunión con los jefes de las carteras, explicó que la hoja de ruta de los Ministerios estará centralizada en 4 ejes y alrededor de la ‘Misión Crecer’, que incluye propuestas de incentivos para atraer más inversión, nuevas fuentes de financiación y un modelo con un Estado “más simplificado.”

También, incluye la estrategia “Colombia Week”, que presentarán la próxima semana en Nueva York, durante la participación de Colombia en la Asamblea de la ONU.

De otro lado, se refirió a la posible certificación de Estados Unidos sobre Colombia como país que lucha contra las drogas.

“Hay que esperar la toma de decisión del gobierno norteamericano”, indicó.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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