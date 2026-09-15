Vicepresidente Restrepo representará a Colombia en Asamblea de ONU en Nueva York: así será la agenda

Colombia participará la próxima semana en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que en esta ocasión estará representado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien llevará ante el mundo el mensaje del presidente Abelardo De la Espriella.

Será la primera vez que un presidente colombiano no asista a esta reuniones en Nueva York; sin embargo, el gobierno llevará también al canciller Ómar Bula.

El vicepresidente contó que paralelamente, sostendrá reuniones bilaterales con distintos países, encuentros con organismos multilaterales, fondos de inversión, empresarios e inversionistas, para promover el nuevo modelo del país.

Modelo que hace parte de la estrategia “Misión Crecer”, que incluye una propuesta de inventivos para atraer más inversión, un modelo que parte de la base del Estado donde se eliminen “trabas y trámites“ que dificultan la llegada de capital país y un compromiso para lograr que más ahorros.

Colombia Week

Otro de los propósitos del viaje del Gobierno a Nueva York, será la presentación de “Colombia Week”, una estrategia de promoción internacional con la que el gobierno presentará un portafolio de proyectos estratégicos para atraer inversión extranjera.