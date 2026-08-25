Oposición en el Concejo llama la atención por nuevo crédito que solicitaría el alcalde

Cúcuta

La oposición en el Concejo de la ciudad de Cúcuta llamó la atención por los efectos que podría tener para las finanzas del municipio el interés del gobierno local en la solicitud de un nuevo crédito por 30 mil millones.

Leonardo Jácome dijo a Caracol Radio que “es supremamente grave para las finanzas del municipio, que el concejo acceda a darle autorización al alcalde por 30 mil millones de pesos. El alcalde deja a la ciudad endeudada en casi 420 mil millones de pesos”.

Y agregó “estos créditos, uno por 287 mil, mas este de 30 mil, hace que el municipio sea inviable financieramente. Esto ha hecho que cada día las finanzas estén mas apretadas. En Cúcuta no hay plata para pagar eso”.

Manifestó además que “el otro año les van a subir el predial a todos, ademas de los servicios públicos agua y aseo que van a terminar afectando, la situación de los hogares cucuteños”.

Indicó que “el municipio no tiene hoy plata ni para pagar las Ordenes de Prestación de Servicio. Para hacer viable este crédito el concejo debe autorizar, pero esta debe ser muy claro, y debe cumplir con requisitos de ley que están reflejados en indices de solvencia y sostenibilidad y no los están cumpliendo”.

Finalmente manifestó que “la secretaria de hacienda no se ha acercado a la corporación a defender el crédito, en un debate a puerta cerrada donde no entregaron los requisitos porque ellos mismos saben que no están cumpliendo. La banca solo tiene como objetivo prestar y el mejor cliente que tiene es un municipio”.