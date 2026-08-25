Vecinos del barrio Patriotas denuncian deterioro de vías tras recientes obras

Las vías en el barrio Patriotas de Tunja, se encuentran agrietadas y en mal estado. La comunidad pide la intervención de la Alcaldía / Fotos: Suministrada.

Tunja

Habitantes del barrio Patriotas, en Tunja, expresaron su preocupación por el estado en que se encuentran algunas vías que fueron intervenidas recientemente en el marco de los trabajos adelantados por la empresa Don Matías. La comunidad asegura que, pese a que las obras fueron ejecutadas hace cerca de dos meses, el pavimento presenta grietas, fisuras y deterioro.

El presidente de la Junta de Acción Comunal, Pedro Ruíz, señaló que una de las situaciones que más ha generado inconformidad ocurrió luego de que una vía que había sido intervenida meses atrás fuera nuevamente intervenida debido a errores en los trabajos.

“En primera instancia inclusive se equivocaron en la pavimentación de una vía y vinieron y la rompieron. Una vía que hacía tres meses había sido intervenida. Pues afortunadamente volvieron y la arreglaron”, relató el líder comunal.

Sin embargo, la preocupación continúa por el estado de otras calles intervenidas recientemente. Según el representante de la comunidad, el pavimento comenzó a presentar daños en un periodo corto después de terminados los trabajos.

“Este trabajo no lleva aproximadamente dos meses y el pavimento se rompió totalmente. Está en un estado deplorable, está roto, está cuarteado todo. Aunque el ingeniero Figueroa dice que ellos tienen una calidad en el material, no creo que sea esto buena calidad a lo que está mostrando algunas imágenes”, afirmó Ruíz.

Ante las inquietudes, representantes del barrio participaron en una reunión en la Alcaldía de Tunja con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y representantes de Don Matías. De acuerdo con el presidente de la Junta de Acción Comunal, en ese encuentro se acordó realizar una visita para verificar directamente las condiciones de las vías.

Sin embargo, la comunidad asegura que la visita no se cumplió en la fecha inicialmente acordada.

“Nos prometieron que venían el día jueves a mirar la obra. Pues qué sorpresa es que el jueves nos tuvieron ahí todo el día esperando que ellos llegaran y nunca llegaron, ni siquiera se dignaron a llamarnos y decirnos que no iban a venir”, manifestó.

La comunidad considera que el deterioro de las vías requiere una revisión antes de que finalicen los contratos. Según el presidente de la Junta, el plazo contractual estaría previsto para el próximo 30 de septiembre.

El dirigente comunal también aseguró que el problema no se limita al barrio Patriotas, pues otros sectores de la ciudad estarían presentando situaciones similares relacionadas con las obras.

“Es un poco desolador, preocupante, que una empresa que no es de la capital del departamento haga estos trabajos y no haya una gran garantía con las obras. El pavimento ya está cuarteado y supuestamente se les vence el 30 de septiembre el plazo”, sostuvo.

Finalmente, los habitantes solicitan que los responsables de los trabajos regresen a los sectores intervenidos, revisen las condiciones de las vías y determinen qué obras deben ser corregidas o culminadas antes del cierre de los contratos.

La comunidad espera que la visita técnica anunciada permita establecer las causas del deterioro y definir las acciones necesarias para garantizar que las obras cumplan con las condiciones de calidad esperadas.