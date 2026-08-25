Los peros a la creación de la Empresa de Alumbrado Público de Samacá

En medio de fuertes discusiones se cumplió la socialización de la creación de una empresa de economía mixta para administrar el alumbrado público de Samacá. La iniciativa ha generado críticas de la veeduría, comunidades, concejales y exconcejales, mientras la administración municipal sostiene que busca mejorar la calidad, eficiencia y cobertura del servicio.

El alcalde Wilson Castiblanco del municipio defendió el proyecto y aseguró que las tarifas fueron modificadas mediante un acuerdo aprobado por el Concejo Municipal. «...Yo no sé por qué duele que hayan bajado las tarifas...», afirmó durante la socialización, al explicar que para los estratos uno y dos urbanos se plantearon reducciones, mientras que para el estrato tres se contempla un incremento.

Castiblanco también explicó que el sector industrial pasaría del 12 al 15 por ciento y sostuvo que ese aumento tendría un tratamiento tributario favorable para las empresas. «...Esos tres puntos que subimos al sector industrial deciden o pagarlos al día o dejarlos en una inversión social para el alumbrado público...», manifestó. Según el alcalde, el municipio tendrá el 51 por ciento de participación en la empresa.

La discusión terminó marcada por la confrontación entre la administración y parte de los asistentes.

Sectores de la comunidad solicitaron suspender la creación de la empresa y promover una revocatoria directa del acuerdo municipal.

Castiblanco recordó que el proyecto fue aprobado por 10 de los 11 concejales y cuestionó que ahora algunos de ellos aseguren haber sido engañados.