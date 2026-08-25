San Pablo de Borbur decreta toque de queda para menores por riesgos de seguridad vial y riñas

La medida restringe la movilidad de niños, niñas y adolescentes entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m.

San Pablo de Borbur

La Alcaldía de San Pablo de Borbur estableció un toque de queda para niños, niñas y adolescentes entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, como una medida temporal, excepcional y preventiva para reducir los riesgos que enfrenta esta población en diferentes sectores del municipio.

El personero municipal, Uriel Urazán, explicó que la medida cobija las 27 veredas, los tres centros poblados y el casco urbano, y aplica para los menores independientemente de su lugar de residencia o procedencia.

“Se adoptaron medidas temporales, excepcionales, preventivas y proporcionales, orientadas a proteger la vida, la integridad, la salud y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes”, explicó el personero.

Según Urazán, entre los factores que llevaron a tomar esta decisión están los riesgos asociados a la seguridad vial y los siniestros que se han presentado recientemente. “Se ha advertido la realización de carreras y piques, así como la conducción a altas velocidades”, señaló.

El funcionario agregó que también se tuvieron en cuenta situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas, que pueden desencadenar riñas y poner en riesgo la integridad de los menores. “Si estos niños, niñas y adolescentes no están bajo la custodia o tutela de sus padres, lógicamente vamos a tener problemas”, afirmó.

El personero también recordó que recientemente un joven perdió la vida en un siniestro vial, un hecho que, según indicó, evidencia los riesgos a los que pueden estar expuestos los menores durante las horas de la noche.

“Fue un desenlace totalmente lamentable que no pretendemos que ninguno de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes vuelva a vivir”, sostuvo.

¿Qué pasará con los menores que sean encontrados en la calle?

Frente a las consecuencias para quienes incumplan la medida, el personero aclaró que no se trata simplemente de imponer una sanción, sino de activar las rutas de protección establecidas por la legislación colombiana.

“Cuando las autoridades competentes encuentren estas situaciones, adelantarán las actuaciones preventivas y de protección que correspondan”, explicó.

En esos casos, inicialmente se buscará establecer la identidad del menor y ubicar a sus padres o representantes legales. Si se identifica alguna situación que pueda amenazar sus derechos, intervendrán la Comisaría de Familia, el ICBF o la autoridad competente, de acuerdo con cada caso.

“Si existe una situación que amenace la estabilidad de estos menores, se adelantarán las rutas de protección y restablecimiento de derechos que trae la Ley 1098 de 2006”, agregó.

El personero indicó finalmente que la medida no tiene, por ahora, una fecha definida de finalización, pues su continuidad dependerá de la evolución de las condiciones de seguridad y de las decisiones que se adopten en el Consejo de Seguridad, junto con las autoridades encargadas de la protección de niños, niñas y adolescentes.