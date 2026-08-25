Tribunal mantiene sanción al gerente de Metrolínea por portal Papi Quiero Piña en Floridablanca

El Tribunal Administrativo de Santander mantuvo únicamente la sanción por desacato impuesta al gerente de Metrolínea, Emiro José Castro. Esto por el incumplimiento de las medidas ordenadas para proteger el portal de Floridablanca, conocido como Papi Quiero Piña.

Lea también: El caso comenzó por una acción popular presentada por Marco Antonio Velásquez, quien pidió medidas para frenar el deterioro y los problemas de seguridad en el portal. En diciembre de 2025, un juzgado ordenó cerrar el predio, realizar labores de mantenimiento y mantener vigilancia permanente.

La sanción equivale a tres salarios mínimos. Metrolínea debía garantizar el cerramiento, el mantenimiento y la vigilancia permanente del predio, pero una inspección realizada el 5 de agosto encontró que seguía abierto, sin vigilancia privada y con varios sectores del cerramiento destruidos o inexistentes.

La empresa presentó pruebas de algunas labores de limpieza, reparación y traslado de materiales. Sin embargo, estas acciones fueron consideradas parciales porque no evitaron que el portal continuara sin un control efectivo de acceso.

El Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga también sancionó al alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, y al subcomandante de la Estación de Policía del municipio, Andrés Ernesto Puentes Parra.

Sin embargo, el tribunal revocó las sanciones contra los dos funcionarios. Pues tuvo en cuenta los informes semanales presentados por la Policía, que acreditaron labores de vigilancia y control en los alrededores del portal entre febrero y julio de 2026.

La decisión no significa que los problemas del predio estén solucionados. Las medidas de cerramiento, mantenimiento y vigilancia interna siguen pendientes de cumplimiento por parte de Metrolínea.