“Jurídicamente no puedo estar en otro partido”: Jota Pe Hernández no se une aún al Republicano

“Jurídicamente no puedo estar en otro partido”: JotaPe Hernández no se une aún al Republicano. Foto: Caracol Radio.

Bucaramanga

En la tarde de este sábado se conoció que el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción que fundó el excandidato presidencial Rodolfo Hernández cambió de nombre y ahora se llama partido Republica. La exsenadora María Fernanda Cabal es la primera militante que tiene esta colectividad.

Sin embargo, aunque el senador Jota Pe Hernández participó del evento aseguró que no puede hacer parte de esta colectividad al no lograr la escisión de la Alianza Verde por lo que decidió entregarle a la familia del exalcalde de Bucaramanga la idea del nombre, el logo y los colores del partido político que él pretendía crear.

“Yo actualmente soy militante y pertenezco al Partido Alianza Verde. Jurídicamente no puedo estar en otro partido. Tenía un logo, un nombre y unos colores listos para lo que sería mi partido político que lo conocería el país si el Verde finalmente terminaba aprobando mi escisión”, indicó el senador santandereano.

Aseguró que su salida del partido Alianza Verde se dará únicamente cuando la ley se lo permita sin incurrir en algún tipo de inhabilidad o doble militancia que lo pueda llevar a perder su curul en el Congreso de la República.

Sobre la llegada de Cabal a esta colectividad aseguró que es bueno para el país que se abran oportunidades de este tipo para personas con su trayectoria política.