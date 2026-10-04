🔴 EN VIVO Bucaramanga contra Junior por Liga Colombiana HOY: transmisión y minuto a minuto

Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla se enfrentan este domingo en el estadio Américo Montanini, desde las 6:10 p. m., por la fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-ll. El conjunto santandereano llega como uno de los protagonistas del campeonato y buscará mantener su condición de invicto, mientras que el equipo barranquillero necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

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El equipo dirigido por Pablo Peirano llega con 20 puntos y ubicado en la parte alta de la tabla. Además, es el único conjunto que todavía no conoce la derrota en el campeonato. En su última presentación consiguió una importante victoria por 3-1 frente a Once Caldas en Manizales, con goles de Emerson Batalla, Fabry Castro y Félix Charrupí.

Junior, obligado a reaccionar

La realidad del conjunto barranquillero es diferente. Junior suma nueve puntos y ocupa la casilla 17, por lo que necesita empezar a encadenar resultados positivos si quiere mantener opciones de llegar a los cuadrangulares. El equipo de Sebastián Viera viene de perder 3-1 contra Atlético Nacional en Medellín.

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