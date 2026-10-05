Procuraduría verifica actuaciones tras la muerte de cuatro manatíes en el Magdalena Medio

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación inició seguimiento a las actuaciones adelantadas por las autoridades ambientales y demás entidades competentes tras la muerte de cuatro manatíes registrada en el Magdalena Medio, con el propósito de establecer las causas de lo ocurrido y determinar las medidas adoptadas frente a esta situación.

La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja busca que las entidades responsables adelanten acciones oportunas y coordinadas que permitan esclarecer los hechos y prevenir nuevos episodios que puedan poner en riesgo la fauna y los recursos naturales de esta región.

“Es necesario que las entidades competentes actúen de manera oportuna y coordinada para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de los manatíes y adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a presentarse”, señaló el Ministerio Público.

La Procuraduría destacó que el Magdalena Medio es un territorio de gran riqueza hídrica y biodiversidad, donde los ecosistemas cumplen un papel fundamental para la conservación de numerosas especies de fauna silvestre.

Por esta razón, indican en el comunicado que desde el Ministerio Público se continuará haciendo seguimiento a las actuaciones institucionales relacionadas con el caso y a las medidas que sean implementadas por las autoridades ambientales.

El objetivo, según la entidad, es contribuir a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y los derechos colectivos de las comunidades que habitan el Magdalena Medio.