Bomberos rescataron a una mujer y sus dos hijos durante incendio en Bucaramanga

Bucaramanga

Una mujer y sus dos hijos menores de edad fueron rescatados por unidades del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga durante un incendio registrado en una vivienda ubicada en el barrio La Joya.

Según el teniente Edgar Ochoa, del cuerpo de bomberos, al llegar al lugar los organismos de emergencia encontraron un incendio generalizado en el área de la sala, que también afectó un mezanine construido en madera.

“Encontramos un incendio generalizado en el sector de la sala y un mezanine en madera completamente incendiado. Tuvimos bastante dificultad para ingresar porque la puerta estaba cerrada y además había una reja con candado, pero logramos forzar los accesos y controlar el incendio”, explicó el teniente Edgar Ochoa, del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga.

Una vez pudieron ingresar a la vivienda, los bomberos controlaron las llamas y rescataron a una mujer y sus dos hijos, un niño de aproximadamente cinco años y una niña de 12. Los tres ocupantes lograron ponerse a salvo al refugiarse en la parte posterior del inmueble, específicamente en un patio donde había aire respirable. En el operativo también se contó con el apoyo de una patrulla de la Policía Nacional.

“Las personas se salvaron porque se resguardaron en la parte de atrás de la casa, en un patio donde había aire respirable. Para controlar el incendio utilizamos aproximadamente 500 galones de agua”, agregó el oficial.

Las autoridades también recibieron información sobre una posible mascota que se encontraba en la vivienda. Sin embargo, este dato aún no ha podido ser confirmado, por lo que Bomberos indicó que se encuentra pendiente establecer si efectivamente había un animal en el inmueble y si logró salir con vida.

Además, las autoridades están investigando si el incendio fue provocado por alguna persona o si se presentó por causas normales.