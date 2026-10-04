Mujer que fue capturada en Santander pertenecería al Tren de Aragua: tenía circular de la Interpol

Bucaramanga

La Policía Nacional capturó por orden judicial a una ciudadana extranjera, señalada de presuntamente integrar el Grupo Delictivo Organizado Tren de Aragua y de estar vinculada con actividades criminales en Bogotá, alias ‘Orlanda’ se movilizaba en bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Cúcuta - Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, la mujer, natural de Barquisimeto, Venezuela, era requerida mediante Circular Azul de Interpol y tenía una orden judicial por los presuntos delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes. Los hechos materia de investigación era del periodo comprendido entre 2022 y 2026.

Tras las labores de inteligencia, investigación criminal, seguimiento y vigilancia lograron la captura. Los uniformados establecieron que la mujer se movilizaba en un bus de servicio público procedente de Cúcuta y con destino a Bogotá e iba pasando por el municipio de Capitanejo en Santander.

Según la investigación, alias “Orlanda” estaría relacionada con actividades de tráfico de estupefacientes, homicidio y extorsión en la capital del país. Además, las autoridades indicaron que habría utilizado diferentes rutas nacionales y desplazamientos durante la noche para intentar evadir los controles policiales.

La capturada fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por los delitos que le son atribuidos dentro del proceso.