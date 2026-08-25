Cali: tras denuncia de robos, autoridades refuerzan vigilancia en Multifamiliares Los Laureles

Tras la denuncia de habitantes de Multifamiliares Los Laureles, en Cali, por el ingreso de personas a apartamentos afectados por el terremoto y el robo de elementos de emergencia, las autoridades hicieron presencia en el conjunto para reforzar la seguridad.

Los residentes habían advertido que varias puertas de apartamentos fueron violentadas y que delincuentes desvalijaron los gabinetes contra incendios de diferentes pisos, de donde se llevaron extintores, hachas y otros elementos.

La denuncia también señalaba que durante buena parte del día no habían contado con presencia policial, una situación que generó preocupación entre las familias que todavía mantienen sus pertenencias dentro de los apartamentos y esperan conceptos técnicos para poder retirarlas.

Ante esta situación, la secretaria de Participación Ciudadana, Juana Cataño, informó que se procedería frente a la denuncia. Posteriormente, fueron difundidas imágenes de uniformados haciendo presencia en Multifamiliares Los Laureles.

La presencia de las autoridades se suma a las medidas anunciadas por la Alcaldía de Cali para reforzar la seguridad en las zonas afectadas por el terremoto, donde todavía permanecen bienes de las familias damnificadas y continúan las labores de evaluación y remoción de estructuras.

Los habitantes esperan que el acompañamiento policial se mantenga mientras avanzan las condiciones de seguridad necesarias para ingresar a los apartamentos y recuperar sus pertenencias.