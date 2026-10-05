Hay novedades de movilidad en Bucaramanga; rota el pico y placa y viene día sin carro y sin moto
A partir de este lunes 5 de octubre, rotan los dígitos de la restricción vehicular en los 4 municipios del área metropolitana.
Día sin carro y sin motos en Bucaramanga
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Bucaramanga
Con el inicio del último trimestre del añ0 2026, también comienza la última rotación del pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga. Desde este lunes 5 de octubre, la restricción vehicular aplica para los dígitos 5 y 6. Los martes, 7 y 8. Los miércoles 9 y 0; los jueves, 1 y 2 y los viernes 3 y 4. Los horarios de aplicación de la medida son los mismos de los últimos años.
La otra gran novedad es que este martes 6 de octubre será el día sin carros y sin motocicletas en el área metropolitana de Bucaramanga. La jornada se iba a efectuar el pasado 30 de septiembre, pero los gremios económicos y la Cámara de Comercio pidieron efectuarla otro día argumentando perjuicios para la actividad económica.
Álix Johanna Rojas Borja, directora del Área Metropolitana de Bucaramanga recordó que el día sin carro y sin moto empieza a las 9:00 a.m. y va hasta las 4:00 p.m. “No hay asimetrías ni brechas”, argumentó al advertir que los 4 alcaldes acordaron las mismas reglas de juego.
Durante el día sin carro y sin moto de 2026, sí podrán circular los carros eléctricos, incluidas las patinetas de este tipo pues son vehículos cero emisiones.
Juan Carlos Ordóñez
Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....