Condenan a colombiano y su esposa por fraude de más de $13M a programas de protección social

Un jurado federal en Utica, Nueva York, condenó a la estadounidense Jael Watts, de 45 años y residente en Alloway, Nueva Jersey, y a su esposo, el colombiano Luis Pino Copete, de 42 años y originario de Bogotá, por un esquema de fraude contra programas federales pensados para adultos mayores, personas con discapacidad y población en situación de calle.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la pareja operaba una empresa de fachada llamada Pearl Transit Corporation, con sede en Nueva Jersey. En el papel, la compañía empleaba conductores en varios estados que transportaban a ancianos y personas con discapacidad y hacían trabajo de calle con personas sin hogar. En la realidad, no había conductores, no había vehículos en servicio y no se prestó ninguno de esos servicios.

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Entre julio de 2019 y octubre de 2025, Watts armó y ejecutó el fraude. Presentó facturas falsas y nóminas inventadas ante administradores estatales y locales de fondos del Departamento de Transporte y del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Parte de ese dinero provenía de programas de la Ley CARES, aprobada durante la pandemia. En total, la pareja solicitó reembolsos por más de 13 millones de dólares. Logró recibir, al menos, 1,6 millones.

Los pagos comprobados en el juicio incluyen cerca de 529 mil dólares del condado de Gwinnett, en Georgia; casi 430 mil de la autoridad de transporte de Los Ángeles; 283 mil del condado de Kern, en California; y unos 379 mil de la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte. Para sostener las reclamaciones usaron identidades robadas de personas reales.

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Algunos de los supuestos beneficiarios ya habían fallecido cuando, según los papeles, recibían el servicio. Varios de los conductores inventados no tenían licencia de conducir y nunca habían manejado un carro. Una de ellas apenas tenía permiso de aprendizaje cuando la empresa afirmaba que trabajaba como chofer.

Watts y Pino-Copete se casaron en Colombia en 2023. Él se sumó al esquema en enero de 2024. En enero de 2025 entró a Estados Unidos con una visa emitida en diciembre de 2024. Su participación creció después de que Watts fuera acusada de fraude electrónico en julio de 2025.

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Incluso cuando ella estaba detenida en la cárcel del condado de Albany, siguieron preparando documentos falsos para cobrar, entre otros, 50 mil dólares a la ciudad de San Bernardino, en California. El dinero no se destinó a transporte ni a ayuda social.

Según la prueba del juicio, se gastó en un estilo de vida lujoso: más de 100 mil dólares en alquiler de Porsche, más de 100 mil en la tienda de lujo Loro Piana en Manhattan, donde una chaqueta puede costar cerca de 9.500 dólares y casi un año de viajes en 2024 que incluyeron Colombia, Aruba y cuatro meses en Europa, con estadía en un spa en la Toscana y visita a la planta de BMW. Hubo otro frente del fraude.

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Tras el arresto de Watts y el análisis de sus teléfonos y computadores, apareció el papel de Pino Copete. En los mensajes, ella escribió que había que estar comprometida con ese tipo de trabajo y que ellos eran mucho más listos que quienes revisaban los papeles.

El juicio duró varias semanas. El jurado los declaró culpables de todos los cargos: conspiración para cometer fraude electrónico, uso de documentos falsos y robo de identidad agravado. Watts, además, fue condenada por declaración falsa y varios cargos de fraude electrónico.

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La sentencia está prevista para el 21 de enero de 2027. Enfrentan un mínimo obligatorio de dos años de prisión, un máximo de veinte, multas de hasta 250 mil dólares y una restitución de al menos 1,9 millones.

Pino Copete, que no es ciudadano estadounidense, puede ser deportado al cumplir la pena.

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