Sandra Bessudo asume como directora de Parques Nacionales bajo política ABC

ACTUALIDAD

Sandra Bessudo es la nueva direcota de los Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad responsable de la gestión de las 66 áreas protegidas en el país.

De acuerdo con la entidad, llegada marca el inicio de una nueva etapa que tendrá como uno de sus principales ejes el programa ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades, una de las prioridades del Gobierno Nacional.

Durante el acto protocolario, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, destacó la labor de los guardaparques en la protección del patrimonio natural y cultural del país y anunció nuevas medidas para fortalecer sus condiciones laborales.

“Hoy también es una gran oportunidad para resaltar la labor de nuestros héroes de la conservación que, a pesar de las dificultades de los territorios, han trabajado para proteger nuestro capital natural. Por eso próximamente se expedirá un decreto que reconoce un estatus laboral más importante para ellos”, afirmó Arjona.

El ministro también anunció el inicio de la ruta para la declaración de un nuevo Parque Nacional Natural en Santurbán, a partir de las áreas regionales protegidas existentes, con el propósito de fortalecer la conservación de estos ecosistemas.

Agua, biodiversidad y comunidades

Durante su posesión, Bessudo aseguró que asume el cargo con la convicción de que conservar los parques nacionales naturales también significa proteger la vida de los colombianos.

El componente Agua estará orientado a fortalecer el papel de las áreas protegidas en la conservación de las fuentes hídricas que sostienen la vida y el bienestar de millones de personas. Uno de los ejemplos mencionados fue el Parque Nacional Natural Chingaza, que aporta cerca del 80 % del agua que consume Bogotá.

“Colombia tiene una de las mayores riquezas naturales del planeta y nuestra responsabilidad es conservarla para las generaciones futuras, representada en 66 áreas protegidas. Es por eso que quiero hacer de Parques una entidad cercana, que escuche, que dialogue y que convoque”, afirmó la nueva directora.

Bienestar de los guardaparques, una prioridad

Bessudo también destacó el papel de los guardaparques como actores fundamentales para la conservación y señaló que su bienestar será una de las prioridades de su administración.

La gestión estará enfocada en mejorar sus condiciones de trabajo, seguridad, formación y reconocimiento, especialmente frente a las dificultades que enfrentan en distintos territorios del país.

La directora hizo además un llamado a las comunidades, organizaciones sociales, universidades, cooperantes e instituciones públicas y privadas para sumar esfuerzos en investigación, restauración, educación ambiental, ciencia y tecnología.