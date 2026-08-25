¿Quién fue Dolly Parton, cantante leyenda del country? Perfil y legado musical

Este 25 de agosto, se conoció la noticia de la muerte de la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, considerada una de las figuras más importantes de la música country y quien fue autora de éxitos como ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’.

La muerte de Parton, quien tenía 80 años, fue confirmada por su sobrino, Bryan Seaver, a través de Instagram con el siguiente mensaje:

“Una vida brillante como un diamante que resplandeció para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración no solo por su música atemporal y su prolífica obra como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad que nos hicieron sentir a todos como en familia”.

¿Quién era Dolly Parton?

Dolly Parton, quien nació el 19 de enero de 1946, ha sido considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. No solo ganó notoriedad por su legado musical, sino por su personalidad extrovertida y su estética llamativa que la convirtieron en símbolo de la cultura pop.

A lo largo de su carrera, Parton ganó 11 premios Grammy e incursionó en el cine, además de haber sido filántropa y empresaria.

Su carrera despegó en la década de 1970 cuando apareció en varios programas de televisión estadunidenses y lanzó varios sus éxitos de country más sonados como ‘Jolene’.

Posteriormente, en la década de 1980, fue protagonista de varias películas, entre ellas ‘9 to 5’, con la que fue nominada al Globo de Oro. Además, en ese periodo su música pasó del género country al pop.

¿Qué se sabe de la muerte de Dolly Parton?

Tres días antes de su muerte, Dolly Parton había asegurado en una entrevista con la revista People que seguía trabajando a pesar de presentar problemas de salud. Sin embargo, no se esclareció en su momento de qué clase de afectaciones sufría la artista.

De hecho, en otoño de 2025 anunció la cancelación de una serie de conciertos programados para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas debido a estos problemas.

Su salud también le impidió participar en la ceremonia de entrega de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

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