El jefe de la CIA de visita en Moscú, según medios estadounidenses

UNITED STATES - JUNE 2: CIA Director John Ratcliffe arrives to the U.S. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Tom Williams / Colaborador) / Tom Williams

El jefe de la CIA, John Rattcliffe, viajó el martes a Moscú, según los medios estadounidenses CBS y Axios, un desplazamiento que ni Washington ni Moscú han confirmado por ahora.

Aún se desconoce el motivo de este viaje, que sería la primera visita conocida de Ratcliffe a Rusia desde que asumió el cargo en 2025.

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Previamente, el sitio especializado Flightradar mostraba que un avión militar estadounidense había despegado de Letonia con destino al aeropuerto moscovita de Vnúkovo.

Según los datos de este sitio de seguimiento de vuelos, la aeronave voló inicialmente el domingo desde la base aérea de Andrews, situada cerca de Washington y utilizada para los desplazamientos de altos funcionarios, hasta Riga, la capital de Letonia.

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Ese mismo avión partió de la capital rusa por la tarde del martes.

Preguntado durante su rueda de prensa diaria, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió no “disponer de esa información”.

La AFP no está en condiciones de verificar este vuelo.

Este tipo de aeronave puede utilizarse, entre otras cosas, para desplazamientos diplomáticos.

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En las últimas semanas se ha especulado en varias ocasiones con un posible viaje a Rusia de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, aunque no se confirmó ninguna fecha.

Peskov afirmó el martes que no estaba prevista ninguna reunión en el Kremlin con representantes de la administración estadounidense esta semana.

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Los aviones militares también pueden utilizarse para intercambios de prisioneros.

Rusia y Estados Unidos realizaron varios canjes en el pasado, pero Washington sigue reclamando el regreso de varios de sus ciudadanos detenidos en suelo ruso.

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