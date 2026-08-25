Salida de Colombia de la CPI no elimina la jurisdicción de esa Corte sobre el país: Claus Kreß

Claus Kreß, director del Instituto de Derecho Internacional de la Paz y la Seguridad de la Universidad de Colonia, en Alemania, habló este martes, 25 de agosto, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió al papel que ha desempeñado la JEP en Colombia y si, entre otras cosas, sería apropiado, posiblemente, desmontar la justicia transicional en el país, teniendo en cuenta el choque que ha dejado entre ver, desde su campaña, el presidente De la Espriella con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Además, habló sobre las implicaciones que habría para Colombia si esta saliera de la CPI.

El experto inició su intervención en este apartado del diálogo enfatizando que “esta decisión de mantener o no la justicia transicional es una decisión de Colombia, es una decisión que debe tomar Colombia, los colombianos y los organismos de Colombia, yo solo respondo esta pregunta, simplemente, como un observador externo”.

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“Desde afuera, la justicia transicional es uno, sino el más interesante y prometedor sistema que conocemos en el mundo”

Así, Kreß desglosó el espectro de paz en Colombia y subrayó que ha observado toda la “creatividad de esas mentes legales que han estado detrás de la JEP” y puede decir que, “desde afuera, la justicia transicional y ese sistema, a pesar de los retos, es uno, sino el más interesante y prometedor que conocemos en el mundo”.

“Muchos observadores legales y observadores políticos han estado siguiendo de manera cercana y con esperanza este proyecto de justicia transicional. Nadie ha esperado un éxito tan grande de un proceso que es bastante largo, pero la visión esencial predominante fuera de Colombia es que este sistema es bastante preciado y ha contribuido de una manera positiva al país, y sería lamentable abandonarlo o tener que reconstruirlo”, dijo.

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¿Y si Colombia sale del Estatuto de Roma, acaba la JEP y la justicia transicional?

Kreß explicó, de forma general, qué pasaría en un hipotético caso en el que se acabe la JEP, la justicia transicional y Colombia salga del Estatuto de Roma, es decir, de la CPI.

“Si Colombia se sale de la CPI, del estatuto de la CPI, podría tener repercusiones bastante importantes para el país. Espero que Colombia no lo haga, pero la jurisdicción de la Corte se mantiene a lugar, a pesar de que Colombia decida retirarse de la CPI porque esa jurisdicción no desaparece por lo establecido anteriormente y el tiempo que el Estado fue cobijado bajo el estatuto”, contó.

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Así, concluyó explicando que si Colombia decide abandonar la JEP o la justicia transicional, tendrá un efecto en los casos criminales en los que la CPI tiene jurisdicción, es decir, si Colombia dejase de tener esa justicia transicional, la CPI empezará a tener jurisdicción sobre ciertos casos criminales relacionados con el país.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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