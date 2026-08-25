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25 ago 2026 Actualizado 18:51

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Así son los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2026: ¿qué hay detrás de este evento?

En 6AM W, Fernando Ribeiro, presidente de la Sociedad Portuguesa de Robótica, compartió detalles sobre los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2026 que se llevan a cabo en Pekín, China.

Así son los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2026: ¿qué hay detrás de este evento?

Así son los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2026: ¿qué hay detrás de este evento?

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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