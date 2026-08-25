Así son los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2026: ¿qué hay detrás de este evento?
En 6AM W, Fernando Ribeiro, presidente de la Sociedad Portuguesa de Robótica, compartió detalles sobre los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2026 que se llevan a cabo en Pekín, China.
Así son los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2026: ¿qué hay detrás de este evento?
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...