Murió el padre Javier Giraldo, referente de los derechos humanos en Colombia

El sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno, uno de los principales defensores de los derechos humanos en Colombia, murió este martes 25 de agosto, a los 82 años. Su fallecimiento marca el final de una trayectoria de más de cinco décadas dedicada al acompañamiento de víctimas y comunidades afectadas por el conflicto armado.

Giraldo dedicó buena parte de su vida a documentar violaciones de derechos humanos, denunciar hechos de violencia política y acompañar a comunidades en regiones afectadas por el conflicto. Su trabajo lo convirtió en una de las voces más reconocidas en Colombia en la defensa de las víctimas y la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Fue coordinador del Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y participó en la creación de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. También se desempeñó como secretario para América Latina del Tribunal Permanente de los Pueblos durante las sesiones dedicadas a la impunidad y los crímenes contra la humanidad.

Una parte fundamental de su trayectoria estuvo ligada a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Antioquia. Durante décadas acompañó a sus habitantes y documentó hechos de violencia atribuidos a diferentes actores armados, además de denunciar la situación de las comunidades campesinas en medio del conflicto.

Giraldo también estuvo vinculado durante años a la búsqueda de los restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo, una figura con la que tuvo una relación cercana. Su trabajo alrededor de la memoria de Torres hizo parte de una trayectoria marcada por la investigación histórica y la defensa de las víctimas.

Autor de libros e investigaciones sobre violencia, memoria e impunidad, Giraldo recibió reconocimientos por su labor en defensa de los derechos humanos.

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