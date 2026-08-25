Lamentable: Claus Kreß por decisión de Colombia de reconocer soberanía israelí sobre Altos del Golán

Claus Kreß. De fondo, banderas de Colombia e Israel y, además, una imagen de referencia de los Altos del Golán, en Medio Oriente. Fotos: Getty Images.

El pasado 10 de agosto, Colombia sacudió la agenda internacional luego de que el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, por medio de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmó que reconoce la soberanía de Israel sobre el territorio de Altos del Golán, argumentando que es ese Estado el que tiene el derecho a protegerse ante “amenazas externas”.

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En esa línea, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, Claus Kreß, director del Instituto de Derecho Internacional de la Paz y la Seguridad de la Universidad de Colonia, en Alemania, quien lamentó este paso de Colombia en materia diplomática.

El tema surgió luego de que se le cuestionará si esta acción de Colombia sería el primer paso para que la Nación salga de la CPI.

“Espero que no sea el caso, pero sí lamento este paso que dio Colombia de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán”, subrayó el experto en este apartado de la conversación.

En esa línea, Kreß aseguró que “es fundamental, en el principio del orden legal internacional, no reconocer un territorio que haya sido adquirido a las fuerzas, esto es reconocido por los países miembros, entonces esta decisión que tomó Colombia, bajo mi perspectiva, es bastante lamentable”.

Sin embargo, el experto en derecho enfatizó en que espera que esta situación del país sea “una excepción lamentable, simplemente, y que Colombia continúe jugando un rol de obediencia de la ley, que siga siendo un miembro activo de la comunidad internacional en este asunto”.

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