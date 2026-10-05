Operativos anticontrabando: DIAN impone medidas cautelares por más de $20.000 millones

Colombia

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizó dos megaoperativos contra el contrabando que dejaron medidas cautelares sobre mercancías avaluadas en $20.155 millones. Las jornadas se desarrollaron de manera simultánea en carreteras, depósitos públicos, bodegas, parques empresariales y otros puntos de almacenamiento y comercialización en distintas ciudades del país.

Los operativos tuvieron como objetivo reforzar la fiscalización de las operaciones de comercio exterior y verificar que las mercancías que circulan por el territorio nacional cumplan con las normas aduaneras.

“El despliegue nacional permitió articular las capacidades de la DIAN con autoridades militares, policiales y territoriales para fortalecer el control sobre el transporte y movilización de mercancías en corredores estratégicos y puntos de comercialización y acopio”, afirmó el director General de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez Reyes.

¿Qué encontró la DIAN en las carreteras?

En el primero de los operativos fueron instalados 31 puestos de control en carreteras de 28 ciudades. Allí participaron 627 funcionarios que revisaron 4.450 vehículos.

Las verificaciones terminaron en 67 aprehensiones por $4.159 millones, 92 inmovilizaciones por $996 millones y cuatro retenciones temporales por $331 millones. También se realizó un acompañamiento de mercancías.

Entre los productos revisados había confecciones, calzado, cigarrillos, productos agrícolas, maquinaria, baterías portátiles, drones, equipos de telecomunicaciones y mercancías transportadas mediante servicios de paquetería.

El segundo operativo se concentró en depósitos públicos, parques empresariales, centros comerciales, grandes bodegas y establecimientos destinados al almacenamiento de mercancías.

En total fueron intervenidos 36 puntos, además de puntos móviles de control, donde se realizaron 992 verificaciones. Las medidas cautelares adoptadas involucraron mercancías con un avalúo aproximado de $14.675 millones.

De ese monto, hubo 56 retenciones temporales por cerca de $9.303 millones, 23 aprehensiones por aproximadamente $4.229 millones y siete inmovilizaciones por $1.123 millones. Además, se ordenaron 26 suspensiones de operaciones de importación o exportación y se hicieron 20 seguimientos a mercancías.

Las medidas cautelares son actuaciones que permiten a la autoridad mantener bajo control determinadas mercancías mientras se realizan las verificaciones correspondientes. Entre ellas están la aprehensión, la retención temporal y la inmovilización, por lo que su aplicación no significa, por sí sola, que todas las mercancías hayan sido definitivamente decomisadas.

En las jornadas participaron la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Ejército Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), la Policía de Vigilancia y autoridades territoriales. Para la DIAN, estos controles buscan prevenir el ingreso y la circulación irregular de mercancías y combatir el contrabando.

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